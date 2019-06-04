Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 16:42

Брюссель. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Безработица в Евросоюзе опустилась до самого низкого с 2000 года уровня, а инфляция выше всего в энергетике, сообщается в опубликованной во вторник сводке агентства "Евростат".

По его данным, в 28 странах ЕС в апреле уровень безработицы составил 6,4% против 7% в апреле 2018 года. Это также самый низкий показатель безработицы в ЕС с января 2000 года.

В еврозоне (19 стран) в апреле безработица составила 7,6% (в марте - 7,7%, в апреле 2018 года - 8,4%). Этот показатель стал самым низким для еврозоны с августа 2008 года.

Самый высокий уровень безработицы в апреле этого года зафиксирован в Греции - 18,5%, в Испании - 13,8% и в Италии - 10,2%, а самый низкий - в Чехии (2,1%), Германии (3,2%) и в Нидерландах (3,3%).

Годовой уровень инфляции в 19 странах еврозоны оценивается, по расчетам за май, в 1,2% по сравнению с 1,7% в апреле. Основным компонентом инфляции стала энергетика (3,8% по сравнению с 5,3% в апреле), и только за ней следуют продукты питания, алкоголь и табак (1,6% по сравнению с 1,5% в апреле).

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