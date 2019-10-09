Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 13:00

Париж. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Безработица в государствах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в августе 2019 года снизилась на 0,1 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,1%, минимального уровня с начала отслеживания этих данных в апреле 1998 года.

Число безработных в позапрошлом месяце составило 32,91 млн человек по сравнению с 33,25 млн человек в июле, говорится в сообщении организации.

В еврозоне безработица в августе уменьшилась на 0,1 п.п., до 7,4% - уровня апреля 2008 года. Наиболее существенное снижение было отмечено в Италии (на 0,3 п.п., до 9,5%) и Португалии (на 0,2 п.п., до 6,2%).

В Германии безработица осталась на отметке 3,1%, во Франции - 8,5%.

Августовская безработица в Канаде, Японии, Мексике и США осталась стабильной - соответственно 5,7%, 2,2%, 3,5% и 3,7%, в Южной Корее - опустилась на 0,9 п.п., до 3,1%.

Безработица среди молодежи (лица в возрасте от 15 до 24 лет включительно) в странах ОЭСР в августе осталась на уровне 11,2% по сравнению с 11,1% месяцем ранее.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

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