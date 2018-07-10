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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 14:25 10.07.2018 - 14:25

Париж. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Уровень безработицы в государствах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в мае опустился по итогам второго месяца подряд и составил 5,2% против 5,3% в апреле.

Всего в странах-членах организации в позапрошлом месяце было 33,2 млн безработных, тогда как в докризисном апреле 2008 года их было на 0,5 млн человек меньше. Тем не менее, показатель сейчас на 16,1 млн человек ниже пикового значения, зафиксированного в январе 2013 года, отмечается в пресс-релизе ОЭСР.

Теперь организация включает в свои расчеты данные из Литвы, которая официально стала 36-м членом ОЭСР в июле.

В еврозоне безработица в мае осталась на отметке 8,4%. При этом в Италии она упала на 0,3 процентного пункта (п.п.) - до 10,7%, в Австрии и Испании - на 0,2 п.п., соответственно до 4,6% и 15,8%. В Португалии был зафиксирован рост на 0,1 п.п. - до 7,3%.

Снижение показателя было отмечено в Японии (до 2,2% с 2,5%), в Австралии (до 5,4% с 5,6%) и Мексике (до 3,2% с 3,4%), в то время как в Южной Корее безработица поднялась до 4% с 3,8%.

В странах G7 безработица снизилась до 4,5% с 4,6% в апреле. До этого она оставалась стабильной на отметке 4,7% с декабря 2017 года.

Безработица среди молодежи (люди в возрасте от 15 до 24 лет включительно) в странах ОЭСР в мае осталась на уровне 10,9%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

Служба финансово-экономической информации

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