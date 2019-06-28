Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 18:44

Вена. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Тегеран увязывает нормальное функционирование механизма INSTEX, рассчитанного на обход американских санкций в отношении Ирана, с приобретением иранской нефти и выделением необходимых кредитных средств, сообщил в пятницу журналистам по окончании встречи

"Без закупок иранской нефти и выделения необходимых кредитов, INSTEX не будет способен полностью соответствовать нашим ожиданиям", - сказал он.

В то же время он отметил, что "ряд положительных шагов все-таки предпринят".

(ПОСЛЕДУЕТ)

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