Этот контент был опубликован 25 ноября 2019 г. 10:29

Лондон. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Более 60 врачей из разных стран мира выразили серьезную обеспокоенность состоянием здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который отбывает заключение в Великобритании, сообщают британские СМИ.

"С медицинской точки зрения, согласно имеющимся в настоящее время данным (о состоянии здоровья Ассанжа - ИФ), у нас имеется серьезная обеспокоенность относительно того, сможет ли господин Ассанж предстать перед судом в феврале 2020 года", - говорится в совместном письме врачи из европейских стран, Австралии и Шри-Ланки, направленном министру внутренних дел Великобритании Прити Пател.

В нем специалисты указали на то, что Ассанж может до суда умереть в тюрьме ввиду физиологических и психологических проблем, если ему не будет оказана срочная медицинская помощь.

"Если такие экстренные экспертизы и лечение не будет реализованы, то господин Ассанж может умереть в тюрьме", - отмечают врачи.

"Ситуация требует срочной реакции. Мы не можем терять ни минуты", - указывается в письме.

В частности, специалисты призывают перевезти Ассанжа из тюрьмы Белмарш в университетскую клинику, где врачи смогут провести обследование и приступить к лечению.

В 2012 году Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и, таким образом, находился там в течение семи лет. Он вообще не мог покинуть его территорию, поскольку был бы сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году.

Однако в апреле 2019 года власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks. В начале мая суд в Великобритании отправил Джулиана Ассанжа на 50 недель в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.

В июне Верховный суд Великобритании постановил, что слушания по вопросу экстрадиции Ассанжа в США, где его обвиняют в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров, пройдут в феврале 2020 года. К этому моменту заключение Ассанжа в Великобритании еще не завершится.

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