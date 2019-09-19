Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 19:30

Вашингтон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - При отсутствии поддержки мирных инициатив по Афганистану со стороны таких важных стран, как РФ и КНР, афганское мирное соглашение будет достичь труднее, заявила в четверг и.о. помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

Ее заявления прозвучали на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Я думаю, если важные страны региона не поддерживают мир, то будет трудно достичь мирного соглашения", - сказала она в ответ на вопрос о роли РФ и КНР в афганском урегулировании.

Она уточнила, что Вашингтон работает со странами региона, поскольку "их поддержка будет полезной в продвижении к мирному соглашению".

Согласно ее оценке, и Россию, и Китай беспокоят перспективы ухудшения обстановки в сфере безопасности в Афганистане, в связи с чем с ними можно вести диалог о продвижении к миру в этой стране. В то же время она не стала строить предположений, могут ли Москва и Пекин иметь и другие мотивы в отношении ситуации в Афганистане.

"Мы, конечно, смогли продуктивно работать с партнерами, придерживающимися аналогичных взглядов. (Спецпредставитель США по Афганистану Залмай - ИФ) Халилзад мог работать с россиянами и китайцами", - сказала она.

Ранее в сентябре президент США Дональд Трамп отказался от планировавшейся секретной встречи с лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ), а также президентом Афганистана Ашрафом Гани, и прервал переговоры с талибами из-за продолжающейся террористической деятельности движения.

В ответ представитель талибов Забихулла Муджахед заявил, что это обернется для США еще более серьезными потерями.

На этой неделе Белый дом сообщил, что Трамп подтвердил отсутствие у США намерения возобновлять переговорный процесс с талибами.

1аю ар ав

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