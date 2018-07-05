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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 15:55 05.07.2018 - 15:55

Брюссель. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Сербии в четверг опровергло информацию о том, что Белград якобы планировал приобретать российские ЗРС С-300.

"Министр обороны Александар Вулин заявил, что у Сербии замечательное сотрудничество с Российской Федерацией, однако новость о закупке систем С-300 не соответствует действительности", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте сербского оборонного ведомства.

Министерство обороны Сербии отмечает, что комментарий последовал вслед за информацией российских СМИ, согласно которой Сербия якобы направила России официальный запрос о поставках С-300.

1ар де

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