Белград не подтвердил планы закупки российских ЗРС С-300
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Брюссель. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Сербии в четверг опровергло информацию о том, что Белград якобы планировал приобретать российские ЗРС С-300.
"Министр обороны Александар Вулин заявил, что у Сербии замечательное сотрудничество с Российской Федерацией, однако новость о закупке систем С-300 не соответствует действительности", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте сербского оборонного ведомства.
Министерство обороны Сербии отмечает, что комментарий последовал вслед за информацией российских СМИ, согласно которой Сербия якобы направила России официальный запрос о поставках С-300.
1ар де
Интерфакс