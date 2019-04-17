Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 10:55

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Сербия не способна защитить свои государственные интересы без помощи России, рассчитывает на поддержку РФ при рассмотрении косовского вопроса в ООН и других международных организациях, сообщил первый вице-премьер, глава МИД страны Ивица Дачич.

"Я выражаю искреннюю благодарность за поддержку Российской Федерации президенту Путину, моему другу, брату и коллеге Сергею Лаврову за поддержку, которую они оказывают, когда речь идет об обороне нашей территориальной целостности и суверенитета. Сербия не способна защищать свои государственные интересы без помощи Российской Федерации", - сказал И.Дачич в среду в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По его словам, обстановка в мире такова, что Сербия без помощи своих друзей - "а Россия наш самый большой друг" - не может защитить свои государственные и национальные интересы, в связи с чем Белград рассчитывает на поддержку РФ при рассмотрении вопроса Косово в Совете Безопасности ООН.

Глава МИД Сербии подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы Косово стало членом ООН или других международных организаций.

И.Дачич отметил, что в вопросе решения проблемы Косово Сербия "не будет ничего предпринимать без консультаций с РФ".

"Нас очень радует российская позиция. Россия поддерживает то, что в интересах Сербии", - отметил он.

29 апреля в Берлине состоится встреча лидеров стран Западных Балкан, организованная по инициативе Франции и Германии. На ней, как ожидается, будут присутствовать президенты и премьер-министры Сербии и Албании, Косово, а также глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Встреча политиков станет шансом для восстановления диалога между Белградом и Приштиной, отмечают СМИ.

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