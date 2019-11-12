Берлин. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Белоруссия не против того, чтобы ее приняли в Совет Европы, но вместе с тем - готова и подождать, заявил белорусский президент Александр Лукашенко во вторник в ходе первого с 2016 года визита в Австрию

"Если вы нас примете, мы будем благодарны. Если нет - мы потерпим", - сказал Лукашенко.

К настоящему времени белорусского лидера уже принял президент страны Александр ван дер Беллен, после переговоров с ним прошла конференция, на которой одна из журналисток спросила Лукашенко, при каких обстоятельствах смертная казнь в Белоруссии может быть отменена.

"Вы знаете, что вопрос смертной казни выносился на референдум... Согласно нашей конституции смертная казнь может быть отменена только посредством референдума. Европейский союз требует от нас отмены смертной казни. И, конечно, мы не можем относиться к этому равнодушно. Мы очень часто проводим опросы общественного мнения об отмене смертной казни, и с того референдума ничего не изменилось", - заявил Лукашенко.

По его словам, в этом случае проводить новый референдум не имеет смысла. Он указал, что существует договоренность с Брюсселем о совместной работе в этой сфере.

"Мы разработали дорожную карту... мы движемся в этом направлении", - сказал Лукашенко. После этого он обратился к журналистке и стал выяснять, откуда она родом. Узнав, что она гражданка Австрии, Лукашенко спросил: "Что думают ваши граждане и гражданки по поводу смертной казни в Австрии? Не знаете? А это ведь тоже предмет демократии".

В свою очередь президент Австрии сказал, что Белоруссии следует подумать о том, чтобы объявить хотя бы мораторий на смертную казнь.

В течение дня ожидается встреча Лукашенко с председателем Национального совета Вольфгангом Соботкой и неформальный ужин с лидером Австрийской народной партии (АНП), бывшим канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

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