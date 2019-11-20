Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 19:05

Брюссель. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Белоруссия должна сама выбирать свой путь и структуру безопасности, несмотря на ход переговоров по интеграции.

"Было бы совершенно неправильно, если бы я начал комментировать гипотетическую ситуацию. Могу сказать, что для НАТО очень важно, чтобы каждая страна, включая Белоруссию, имела право выбирать свой путь, свою собственную безопасность", - заявил Столтенберг в среду, отвечая на вопрос о том, как он относится к возможности "присоединения Белоруссии к России".

По словам Столтенберга, Белоруссия - это партнер НАТО, "независимая суверенная страна", чьи права должны уважаться.

Как сообщалось, Белоруссия и Россия в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, с белорусской - министр экономики Дмитрий Крутой. В настоящее время Москва и Минск ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства.

17 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия каждый год ставит республике новые условия. Он сказал, что Минск не подпишет интеграционные документы с Москвой, если это будет угрожать суверенитету республики.

1тф др

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