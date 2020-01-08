Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 2:07

Вашингтон. 8 января. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Дональда Трампа ведет подготовку к возможному обращению президента США к нации, которое может состояться сегодня ночью, сообщает телеканал CNN.

Уточняется, что конкретные сроки выступления еще не определены.

Однако, по данным двух чиновников, вероятно, что Трамп обратится к нации сегодня ночью из Овального кабинета.

В данный момент президент в Белом доме проводит совещание по ситуации, связанной с обстрелом двух баз в Аль-Асаде и Эрбиле, где размещен персонал ВВС США и коалиции. На совещании присутствуют госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер.

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