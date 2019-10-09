Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 7:55

Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Дональда Трампа вскоре огласит свои планы по выходу из Договора по открытому небу, сообщает CNN.

О скором объявлении по выходу из Договора телеканалу рассказал осведомленный чиновник. При этом он не уточнил дату, когда будет сделано заявление.

Ранее демократы Сената и Палаты представителей США обратились к министру обороны Марку Эсперу и госсекретарю Майку Помпео с призывом отказаться от планов возможного выхода из Договора по открытому небу.

"Договор по открытому небу является критическим элементом безопасности США и Европы, и решение о выходе будет еще одним ударом по региональной стабильности, а также по безопасности Украины", - написали Роберт Менендес и Джек Рид, зампредседатели комитетов по иностранным делам и делам вооруженных сил Сената, а также председатели аналогичных комитетов Палаты представителей Элиот Энгел и Адам Смит.

Днем ранее председатель комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгел обратился с отдельным письмом советнику по нацбезопасности президента США Роберту О'Брайену.

"Я глубоко обеспокоен сообщениями о том, что администрация Трампа рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу и настоятельно призываю вас против таких опрометчивых действий. Этот договор обеспечил важную военную транспарентность для 34 подписавших его стран с момента его вступления в силу в 2002 году. Выход США (...) нанесет ущерб интересам национальной безопасности наших союзников и партнеров", - заявил он.

В свою очередь, в госдепартаменте CNN заявили, что знают о письмах демократических законодателей относительно договора.

"Мы не комментируем корреспонденцию Конгресса. Мы продолжаем выполнять Договор и полностью выполняем свои обязательства по этому Договору, в отличие от России", - сказал пресс-секретарь госдепартамента.

Белый дом и Пентагон не ответили на просьбы CNN прокомментировать этот вопрос.

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