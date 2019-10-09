Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Дональда Трампа вскоре огласит свои планы по выходу из Договора по открытому небу, сообщает CNN.
О скором объявлении по выходу из Договора телеканалу рассказал осведомленный чиновник. При этом он не уточнил дату, когда будет сделано заявление.
Ранее демократы Сената и Палаты представителей США обратились к министру обороны Марку Эсперу и госсекретарю Майку Помпео с призывом отказаться от планов возможного выхода из Договора по открытому небу.
"Договор по открытому небу является критическим элементом безопасности США и Европы, и решение о выходе будет еще одним ударом по региональной стабильности, а также по безопасности Украины", - написали Роберт Менендес и Джек Рид, зампредседатели комитетов по иностранным делам и делам вооруженных сил Сената, а также председатели аналогичных комитетов Палаты представителей Элиот Энгел и Адам Смит.
Днем ранее председатель комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгел обратился с отдельным письмом советнику по нацбезопасности президента США Роберту О'Брайену.
"Я глубоко обеспокоен сообщениями о том, что администрация Трампа рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу и настоятельно призываю вас против таких опрометчивых действий. Этот договор обеспечил важную военную транспарентность для 34 подписавших его стран с момента его вступления в силу в 2002 году. Выход США (...) нанесет ущерб интересам национальной безопасности наших союзников и партнеров", - заявил он.
В свою очередь, в госдепартаменте CNN заявили, что знают о письмах демократических законодателей относительно договора.
"Мы не комментируем корреспонденцию Конгресса. Мы продолжаем выполнять Договор и полностью выполняем свои обязательства по этому Договору, в отличие от России", - сказал пресс-секретарь госдепартамента.
Белый дом и Пентагон не ответили на просьбы CNN прокомментировать этот вопрос.
1вз де