Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 2:49

Вашингтон. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - В настоящее время Белый дом приступил к подготовке мер по снижению налогового бремени у части населения, сообщил экономический советник президента США Ларри Кудлоу.

"Цель состоит в том, чтобы расширить налоговые льготы для высшего и среднего класса, нет никаких особенностей", - сказал он на мероприятии в Вашингтоне в четверг вечером.

При этом Кудлоу отметил, что работа находится "в самой начальной стадии", детали могут быть оглашены в следующем году в рамках президентской избирательной кампании.

Чиновники Белого дома заявили в последние месяцы, что администрация изучает вопрос о ряде налоговых послаблений.

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