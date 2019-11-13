Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 9:15

***Трамп планирует смотреть слушания по телевизору

Вашингтон. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - В администрации президента США Дональда Трампа активно готовятся к предстоящим открытым слушаниям в конгрессе по импичменту президента, планируя агрессивную стратегию по взаимодействию со СМИ по этой теме, сообщает в среду телеканал CBS News со ссылкой на неназванных сотрудников Белого дома.

Белый дом будет "давать агрессивный отпор на ТВ, по радио и в печатной прессе, при помощи цифровых ресурсов", в том числе в Twitter, сообщили телеканалу в Белом доме.

В команду администрации, ответственную за реакцию на слушания, войдут специалисты из пресс-службы, а также из юридического департамента. Ожидается, что пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм опубликует заявление по итогам слушаний.

Президент Трамп будет смотреть слушания, целиком или частично, по телевизору, сообщает телеканал. В то же время, в Белом доме не ожидают, что Трамп "сядет перед телевизором, полностью сосредоточившись только на слушаниях".

В течение последних недель президент и высокопоставленные сотрудники Белого дома встретились с 120 конгрессменами-республиканцам и 42 сенаторами-республиканцами, чтобы призвать их выступить единым фронтом против демократов, отмечает телеканал. В частности, дважды республиканцев приглашали на киносеансы.

Это будут первые публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

В среду на открытых слушаниях в комитете по разведке США выступит временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор и заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

Оба они уже давали показания в закрытом режиме. Они выражали обеспокоенность в связи с попытками администрации США надавить на Украину, чтобы ее власти инициировали расследование в отношении вероятного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Байденов, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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