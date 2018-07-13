Белый дом заверил, что Трамп хорошо относится к британскому премьеру
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Вашингтон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент СЩА Дональд Трамп хорошо относится к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.
Она, комментируя высказывания Д.Трапа о британском премьере в интервью газете The Sun, сказала, что президент назвал Т.Мэй "очень хорошим человеком" и что он "никогда не говорил о ней ничего плохого".
По словам С.Сандерс, Д.Трампу Т.Мэй "очень нравится, и он ее очень уважает".
Накануне и интервью американский президент сказал, что новый "мягкий" план Лондона по выходу из Brexit может "убить" будущее соглашение по торговле между Великобританией и США, а также "положить конец" крупным торговым отношениям между странами.
Он также отметил, что Т.Мэй не стала прислушиваться к его советам по проблеме Brexit.
"Я бы сделал это совсем по-другому. На самом деле я говорил Терезе Мэй, как это сделать, но она не согласилась, она не послушала меня. Я бы сказал, что она, вероятно, пошла противоположным путем", - сказал Д.Трамп.
1гк ад
Интерфакс