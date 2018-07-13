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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 6:08 13.07.2018 - 06:08

Вашингтон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент СЩА Дональд Трамп хорошо относится к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

Она, комментируя высказывания Д.Трапа о британском премьере в интервью газете The Sun, сказала, что президент назвал Т.Мэй "очень хорошим человеком" и что он "никогда не говорил о ней ничего плохого".

По словам С.Сандерс, Д.Трампу Т.Мэй "очень нравится, и он ее очень уважает".

Накануне и интервью американский президент сказал, что новый "мягкий" план Лондона по выходу из Brexit может "убить" будущее соглашение по торговле между Великобританией и США, а также "положить конец" крупным торговым отношениям между странами.

Он также отметил, что Т.Мэй не стала прислушиваться к его советам по проблеме Brexit.

"Я бы сделал это совсем по-другому. На самом деле я говорил Терезе Мэй, как это сделать, но она не согласилась, она не послушала меня. Я бы сказал, что она, вероятно, пошла противоположным путем", - сказал Д.Трамп.

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