Белый Дом и Кремль договорились о том, что местом проведения саммита Россия-США станет Хельсинки - ТВ
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Американский телеканал "Фокс-ньюс" проинформировал в четверг, что местом проведения саммита Россия-США выбран Хельсинки.
По его данным, Белый дом и Кремль договорились о том, что встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоится в столице Финляндии.
Ранее телеканал Си-Эн-Эн, ссылаясь на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сообщил, что Белый дом и Кремль объявят о времени и месте проведения этого саммита в 15:00 мск.
1ар об
Интерфакс