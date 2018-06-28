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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 12:08 28.06.2018 - 12:08

Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Американский телеканал "Фокс-ньюс" проинформировал в четверг, что местом проведения саммита Россия-США выбран Хельсинки.

По его данным, Белый дом и Кремль договорились о том, что встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоится в столице Финляндии.

Ранее телеканал Си-Эн-Эн, ссылаясь на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сообщил, что Белый дом и Кремль объявят о времени и месте проведения этого саммита в 15:00 мск.

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