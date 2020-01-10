Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 2:41

Вашингтон. 10 января. ИНТЕРФАКС - "Нелепой" и "абсолютно ошибочной" назвал американский Белый дом резолюцию, ограничивающую полномочия президента США в области вооруженного конфликта с Ираном.

"Эта резолюция Палаты представителей пытается подорвать способность вооруженных сил США предотвращать террористическую деятельность Ирана и его доверенных лиц, а также пытается ограничить полномочия президента в области защиты Америки и наших интересов в регионе в условиях непрекращающихся угроз", - заявил представитель Белого дома Хоган Гидли в пятницу.

Поскольку резолюция не имеет силы закона, то Гидли охарактеризовал ее как "политический ход".

Как сообщалось, Палата представителей американского Конгресса большинством голосов приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента США Дональда Трампа по Ирану.

В ходе голосования большинство законодателей поддержало резолюцию, которая запрещает президенту ведение боевых действий против Ирана без согласия Конгресса, или если США не столкнутся с "неминуемым вооруженным нападением".

Принятый документ не имеет силы закона и не будет направлен на подпись президенту в случае его ободрения Сенатом.

1гк мк

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