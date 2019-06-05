Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 9:24

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Суд должен отклонить иск Демократической партии США, подданный в связи с якобы имевшим местом сговором предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с РФ, а также обязать демократов оплатить судебные издержки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо адвокатов американского лидера.

При этом юристы ссылаются на результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который не нашел признаков сговора между штабом и РФ.

"Доклад спецпрокурора опроверг многие из обвинений Национального комитета Демократической партии США, включая ключевые, на которых он строил утверждения о том, что предвыборной штаб сговаривался или каким-то иным образом координировал свою деятельность с Россией в попытках выкрасть и обнародовать материалы Национального комитета", - говорится в письме.

20 апреля 2018 года Национальный комитет Демократической партии США подал многомиллионный иск в окружной суд Манхэттена.

В нем говорится, что сотрудники предвыборного штаба Трампа якобы вступили в сговор с руководством России и российской военной разведкой, чтобы "навредить" кандидату в президенты от демократов Хиллари Клинтон и помочь Трампу на выборах, взломав компьютерные сети Демократической партии и распространив полученные материалы

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору Уильяму Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

1аю ар ав

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