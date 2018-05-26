Белый дом направляет команду в Сингапур для подготовки на случай проведения встречи Трампа с Ким Чен Ыном
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Вашингтон. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Белый дом направит группу своих сотрудников в Сингапур, чтобы провести подготовительные мероприятия на случай проведения там встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявила в субботу представитель американской администрации Сара Сандерс.
"Передовая команда Белого дома направится, как и планировалось, в Сингапур, чтобы провести подготовку на случай проведения саммита", - приводит ее слова издание "Хилл".
Изначально планировалось, что встреча пройдет 12 июня в Сингапуре. Однако на этой неделе Д.Трамп сначала заявил, что отказывается от участия в ней, а затем - что переговоры все же могут состояться.
Во др
Интерфакс