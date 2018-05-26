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Этот контент был опубликован 26 мая 2018 г. 17:05 26.05.2018 - 17:05

Вашингтон. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Белый дом направит группу своих сотрудников в Сингапур, чтобы провести подготовительные мероприятия на случай проведения там встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявила в субботу представитель американской администрации Сара Сандерс.

"Передовая команда Белого дома направится, как и планировалось, в Сингапур, чтобы провести подготовку на случай проведения саммита", - приводит ее слова издание "Хилл".

Изначально планировалось, что встреча пройдет 12 июня в Сингапуре. Однако на этой неделе Д.Трамп сначала заявил, что отказывается от участия в ней, а затем - что переговоры все же могут состояться.

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