Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 2:25

Вашингтон. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США в воскресенье сообщила судебному комитету Палаты представителей, что не будет участвовать в слушаниях по импичменту 4 декабря, сообщает The Hill.

"Приглашение к академической дискуссии с профессорами права не предоставляет президенту какое-либо подобие справедливого процесса", - говорится в письме юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне председателю судебного комитета Джеррольду Надлеру.

"Соответственно, при нынешних обстоятельствах мы не намерены участвовать в вашем слушании в среду", - добавляет Чиполлоне.

Отмечается, что 4 декабря комитет проведет слушания под названием "Расследование импичмента президента Дональда Трампа: конституционные основания для президентского импичмента".

Демократы комитета намерены услышать от ученых-юристов, являются ли доказательства, обнаруженные ими в ходе расследования, основанием для разработки статей, направленных на отстранение президента от должности.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

В рамках расследования, связанного с импичментом, демократы из палаты представителей вызвали для дачи показаний многих американских дипломатов и чиновников.

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