Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 4:27

Вашингтон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты могут ввести санкции против Египта в случае закупки Каиром российских военных самолетов, сообщил представитель Белого дома на брифинге, посвященном предстоящей встрече во вторник президентов США Дональда Трампа и Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.

В ответ на вопрос о реакции Вашингтона на приобретение Египтом российских самолетов СУ-35 в соответствии с достигнутым соглашением, чиновник сказал: "Страны, принимающие участие в таких сделках, должны знать, что мы очень ограничены в том, чтобы смягчить (последствия - ИФ)".

Он отметил, что США уже столкнулись с аналогичной ситуацией с Китаем, Индией и Турцией.

По его словам, США связаны законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). Он предусматривает санкционные меры против тех, кто участвует в значительных сделках с российскими оборонными или разведывательными секторами.

"Мы действительно настоятельно призываем страны, которые хотят сохранить и расширить свои военные отношения с Соединенными Штатами, очень серьезно относиться к этому законодательству", - подчеркнул представитель Белого дома.

Стороны в ходе встречи обсудят вопросы напряженности на Ближнем Востоке, безопасности, экономических реформ, прав человека в Египте, сообщил чиновник.

1гк тг

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