Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 17:04

***Обсуждение возможности военных действий с Ираном должно проходить в Конгрессе, напомнил сенатор

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Сенатор-демократ Боб Менендес в среду заявил, что Белый дом не поделился с комитетом по иностранным делам Сената информацией по решению об отзыве значительной части дипломатического персонала из Ирака.

"Пока администрация (президента США Дональда - ИФ) Трампа не передала комитету какой-либо развединформации, связанной с принятием решений о том, что (администрация - ИФ) планирует делать в Ираке или Иране. И я вновь напоминаю администрации об ее обязательствах в отношении этого комитета", - сказал он в ходе слушаний в этом комитете.

Сенатор при этом напомнил, что комитет по иностранным делам Сената США разрабатывает законы, дающие право американской администрации на применение военной силы, и следит за безопасностью сотрудников госдепа.

"Есть только две причины, по которым их (дипломатов в Ираке - ИФ) могли отозвать: у нас есть надежная информация, что этим людям угрожает опасность, или идет подготовка к военным действиям в Иране", - сказал Б.Менендес, призвав администрацию провести брифинг о причинах отзыва дипперсонала и о планах Вашингтона в отношении Ирана.

При этом сенатор призвал к "дипломатическому прорыву", чтобы урегулировать ситуацию вокруг Ирана путем переговоров.

"Конгресс не давал администрации одобрения на войну с Ираном. Если мы будем рассматривать возможность военных действий с Ираном, это должно происходить в Конгрессе - для получения одобрения", - напомнил он.

Ранее стало известно, что США распорядились об отзыве из американского посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле всего персонала, не связанного с выполнением особо важных задач.

На прошлой неделе в Вашингтоне заявили, что видят новые угрозы со стороны Ирана в регионе в отношении американцев и американских интересов. Также в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

После этого президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году.

1аю ар

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