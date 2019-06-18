Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 18:22

Вашингтон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Белый дом изучал вопрос о наличии правовых оснований для снятия Джерома Пауэлла с должности председателя Федеральной резервной системы (ФРС) в феврале этого года, вскоре после того, как президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике его политику, сообщает агентство Bloomberg.

Трамп неоднократно подвергал критике действия центробанка, считая, что ему не стоит ужесточать политику, а скорее стоит ее смягчать, и в конце прошлого года СМИ писали о том, что он обдумывает возможность увольнения Пауэлла.

По словам источников агентства, главный юридический советник Белого дома изучал наличие правовых оснований для снятия Пауэлла с поста главы ФРС и сохранения за ним должности члена совета управляющих.

Такой шаг стал бы беспрецедентным, отмечают эксперты.

Трампу пришлось бы выдвинуть новую кандидатуру на пост руководителя центробанка для ее дальнейшего утверждения Сенатом.

Команда юристов Белого дома пришла к определенному заключению по итогам анализа юридических аспектов, однако ее решение остается секретом.

Главный экономический советник Трампа Ларри Кадлоу заявил, что Белый дом не рассматривает возможность смещения Пауэлла с поста главы ФРС.

Пресс-секретарь Федрезерва Мишель Смит отметила, что в соответствие с законодательством, председатель ФРС может быть уволен только при наличии обоснованной причины.

По словам Скотта Альвареса, служившего главным юридическим советником Белого дома в течение более чем 10 лет вплоть до 2017 года, Пауэлл защищен законодательством, которое было принято Конгрессом еще в 1977 году.

До этого момента президент США имел возможность назначать председателя Федрезерва, делая выбор из членов совета управляющих ЦБ, ранее уже утвержденных Сенатом. Однако после изменения законодательства Сенату требуется отдельно утверждать как главу ФРС, так и его заместителей, на четырехлетний срок.

Суд, по словам Альвареса, интерпретирует изменение закона не только как лишение президента США возможности единолично назначать главу ФРС, но и лишение его возможности снимать с должности руководителя центробанка.

Федрезерв проводит очередное заседание 18-19 июня. Ранее в этом месяце Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки.

Тем не менее, большинство экономистов не ждут от Федрезерва снижения ставки на предстоящем заседании, полагая, что американский ЦБ сделает этот шаг не ранее июля.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

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