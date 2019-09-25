Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 16:15

Вашингтон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Белый дом в среду опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля этого года.

Стенограмма поместилась на пяти страницах. Имя вице-президента США Джо Байдена в тексте документа встречается несколько раз. При этом в документе указывается, что документ составлен, основываясь на записях сотрудников Белого дома, присутствовавших в кабинете Трампа во время разговора.

Ранее этот разговор Трампа с Зеленским вызвал широкий резонанс в американских СМИ.

Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

1вл во ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!