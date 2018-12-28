Белый дом отверг обвинения в распространении бейсболок с политическим лозунгом среди американских военных

Этот контент был опубликован 28 декабря 2018 г. 1:59

Вашингтон. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Белый дом заявляет, что кепки с политическим лозунгом Дональда Трампа MAGA (Make America Great Again - "Сделаем Америку снова великой"), которые президент США накануне подписывал американским военнослужащим во время визитов в Ирак и Германию, были их личными вещами, передает Си-эн-эн.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала телеканалу, что бейсболки были личными предметами, привезенными военнослужащими, заявив, что Белый дом не распространял их.

В свою очередь, президент США в Twitter написал: "Си-эн-эн и другие во вселенной поддельных новостей пришли в бешенство из-за того, что я подписывал кепки MAGA для наших военных в Ираке и Германии. Если эти храбрые молодые люди просят меня подписать их кепку, я подпишу. Вы можете представить, что я скажу: "Нет"? Мы не привозили и не выдавали эти кепки, как изначально сообщали поддельные новости!"

Эти заявления подтвердил телеканалу военный чиновник, который заявил, что бейсболки были привезены самими военнослужащими в надежде получить автограф Д.Трампа.

Он также отметил, что кепки использовались как поддержка лично Д.Трампа, а не как заявление о политической поддержке нынешней администрации.

Как отмечает телеканал, вопросы возникли потому, что бейсболки, украшенные предвыборным политическим лозунгом Д.Трампа, которые президент США подписывал военнослужащим, оказались совершенно новыми.

Кроме того, добавляет Си-эн-эн, существуют правила, запрещающие военнослужащим участвовать в политической деятельности в военной форме.

По словам представителя ВВС США в Европе капитана Кристофера Боуйер-Мидэра, не существует правила, запрещающего военным привозить собственные вещи, чтобы при возможности получить на них автограф президента.

Между тем, по мнению, отставного контр-адмирала, экс-представителя администрации Барака Обамы и аналитика Си-эн-эн Джона Кирби, военнослужащие не должны рекламировать политические лозунги Д.Трампа.

"На самом деле это лозунг кампании (предвыборной - ИФ), то есть элемент кампании, и это совершенно неуместно для войск", - сказал Дж.Кирби.

26 декабря президент США совершил неожиданные визиты на авиабазу Аль-Асад к западу от столицы Ирака, а затем на базу ВВС США в германском Рамштайне.

1вз гк

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