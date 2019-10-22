Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским не просил оказать ему "услугу за услугу", заявила пресс-секретарь главы государства Стефани Гришэм.

"Президент Трамп не сделал ничего плохого - это скоординированная кампания клеветы от крайне левых законодателей и радикальных неизбранных бюрократов, ведущих войну против Конституции. Не было никакой "услуги за услугу"", - говорится в заявлении Гришэм, опубликованном Белым домом.

Она отметила, что каждый день продолжается этот "бред" и "все больше времени налогоплательщиков и денег тратится впустую".

Ранее стало известно, что и. о. посла США на Украине Уильям Тейлор в ходе слушаний в Конгрессе сообщил, что он считает, что администрация Трампа отказывала Украине в военной помощи в $400 млн, чтобы заставить президента Зеленского начать политически мотивированные расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

"Во время нашего разговора 8 сентября посол Сондланд (Гордон Сондланд, постпред США при ЕС - ИФ) попытался объяснить мне, что президент Трамп-бизнесмен. Когда бизнесмен собирается подписать чек кому-то, кто ему что-то должен, он сказал, что бизнесмен просит этого человека заплатить, прежде чем подписать чек", - цитируют американские СМИ вступительное слово Тейлора.

"Посол Сондланд также сказал мне, что теперь он признал, что совершил ошибку, ранее сказав украинским официальным лицам, с которыми он говорил, что встреча Белого дома с президентом Зеленским зависит от публичного объявления расследований - на самом деле, посол Сондланд сказал, что "все" зависит от такого объявления, включая помощь в области безопасности", - добавил и.о. посла США на Украине.

Его заявление противоречит словам президента и его защитников, утверждающих, что военная помощь Украине не использовалась в качестве рычага воздействия.

Как сообщалось, осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

Демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

1вз гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!