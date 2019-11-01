Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 3:23

Вашингтон. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Замглавы Министерства внутренней безопасности США Чад Вольф может быть назначен исполняющим обязанности ведомства, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Как рассказал один из собеседников издания, президент США Дональд Трамп позвонил Вольфу несколько дней назад и сказал ему ожидать назначения.

Два других чиновника заявили, что Белый дом общался с двумя сенаторами Республиканской партии Майком Ли и Чаком Грассли и просил их не возражать против назначения Вольфа.

"Это выдающийся выбор президента. Чад имеет уникальную квалификацию, чтобы возглавить министерство, и он уважаем в Министерстве внутренней безопасности и межведомственном сообществе за его опыт и видение", - сказал высокопоставленный чиновник администрации.

Однако, по мнению нескольких других человек в администрации, Вольф не будет достаточно жестким в отношении вопросов иммиграции, что не удовлетворит Трампа. И в итоге Вольф может столкнуться с теми же проблемами в отношениях с президентом, что и его предшественники.

1вз гс

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