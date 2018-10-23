Белый дом подтвердил встречу Трампа с Си Цзиньпином на саммите G20 в ноябре
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Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу "на полях" саммита лидеров G20 в Буэнос-Айресе в ноябре, сообщает агентство "Блумберг" со ссылкой на главу Национального экономического совета США Ларри Кудлоу.
Ранее американские СМИ сообщали о подготовке встречи лидеров двух государств и предполагали, что эти переговоры сигнализируют о готовности Вашингтона и Пекина снизить напряженность, связанную с отношениями в сфере торговли.
Отношения между США и Китаем обострились после того, как Д.Трамп в марте подписал меморандум о введении пошлин на ряд китайских товаров. После этого страны несколько раз вводили взаимные пошлины.
Кроме этого, США ввели санкции против отдела вооружений Центрального военного совета Китая и его руководителя за покупку истребителей и ракетных систем у России.
Также накануне Д.Трамп заявил, что Китай тоже должен быть включен в Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
1аю ар
Интерфакс