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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 15:37 23.10.2018 - 15:37

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу "на полях" саммита лидеров G20 в Буэнос-Айресе в ноябре, сообщает агентство "Блумберг" со ссылкой на главу Национального экономического совета США Ларри Кудлоу.

Ранее американские СМИ сообщали о подготовке встречи лидеров двух государств и предполагали, что эти переговоры сигнализируют о готовности Вашингтона и Пекина снизить напряженность, связанную с отношениями в сфере торговли.

Отношения между США и Китаем обострились после того, как Д.Трамп в марте подписал меморандум о введении пошлин на ряд китайских товаров. После этого страны несколько раз вводили взаимные пошлины.

Кроме этого, США ввели санкции против отдела вооружений Центрального военного совета Китая и его руководителя за покупку истребителей и ракетных систем у России.

Также накануне Д.Трамп заявил, что Китай тоже должен быть включен в Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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