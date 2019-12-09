Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 23:39

Вашингтон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и глава МИД России Сергей Лавров проведут встречу во вторник в Вашингтоне, приводит в Твиттере сообщение неназванного высокопоставленного представителя Белого дома корреспондент американского издания Politico.

"Высокопоставленный представитель администрации подтверждает, что Трамп встретится с государственным секретарем Майклом Помпео и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым завтра для обсуждения состояния двусторонних отношений", - написала корреспондент Politicо.

Ранее источник в МИД РФ сообщил "Интерфаксу", что, как ожидается, в ходе визита Лавров также будет принят президентом США Дональдом Трампом.

1ар аг

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