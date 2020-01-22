Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 18:04

Вашингтон. 22 января. ИНТЕРФАКС - Белый дом изучает вопрос о том, надо ли вносить изменения в принятый несколько десятилетий назад закон, который запрещает связанным с США компаниям подкупать иностранных должностных лиц, сообщают несколько американских СМИ.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил на прошлой неделе журналистам, что администрация услышала жалобы некоторых компаний на "Закон США о противодействии коррупции за рубежом" (FCPA) от 1977 года.

"Я не хочу говорить ничего определенного с точки зрения политики, но мы смотрим на этот вопрос", - сказал он, отвечая на вопрос, свидетельствует опубликованное The Hill видео.

Похоже, что этот вопрос был вызван недавно опубликованной книгой двух репортеров Washington Post, в которой рассказывается о разговоре президента Дональда Трампа и бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона в 2017 году, сообщает CNBC. Как говорится в книге, во время брифинга в Овальном кабинете Трамп сказал Тиллерсону, что он хочет отказаться от FCPA.

"Так несправедливо, что американским компаниям не разрешают давать взятки, чтобы получить бизнес за границей, - приводятся в книге слова Трампа. - Мы собираемся изменить это".

Закон, принятый в 1977 году, несет серьезные юридические риски для компаний, работающих за рубежом. Он запрещает частным лицам и компаниям США платить деньги или предлагать подарки иностранным чиновникам для того, чтобы получить бизнес-преференции за рубежом. Критики закона жалуются, что это ставит предприятия США в невыгодное положение в местах, где взятки являются обычным делом, отмечает агентство Bloomberg.

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