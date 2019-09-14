Этот контент был опубликован 14 сентября 2019 г. 15:31

Вашингтон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Хамза бен Ладен, сын лидера террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы Бен Ладена, уничтожен в ходе операции, проведенной американским спецназом на границе Афганистана и Пакистана.

"Влиятельный представитель "Аль-Каиды" Хамза бен Ладен, сын Усамы бен Ладена, уничтожен в ходе контртеррористической операции США в регионе Афганистана/Пакистана", - говорится в заявлении, распространенном в субботу от имени президента США Дональда Трампа.

"Потеря Хамзы Бен Ладена не только лишит "Аль-Каиду" важного элемента в руководстве и символической связи с его отцом, но и подорвет активность группировки", - отмечается в документе.

"На Хамзе бен Ладене лежит ответственность за планы и деятельность ряда террористических группировок", - говорится в заявлении.

О деталях операции ничего не сообщается, однако американские журналисты отмечают, что неподтвержденные сообщения о гибели Хамзы Бен Ладена стали появляться несколько недель назад.

За полезную информацию о Хамзе бен Ладене администрация США назначила денежное вознаграждение в размере $1 млн, напоминает западная пресса.

1ар бп

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