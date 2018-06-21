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*** Болтон обсудит в Москве возможность встречи Трампа и Путина

Вашингтон.21 июня. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон приедет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, сообщил в четверг официальный представитель Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис.

"Советник президента США Джон Болтон отправится 25-27 июня в Лондон, Рим, чтобы обсудить вопросы безопасности, и поедет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу президента Трампа с Путиным", - написал Г.Маркис в четверг в "Твиттере".

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Интерфакс