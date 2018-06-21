Белый дом сообщил о визите советника президента США Болтона в Лондон, Рим и Москву 25-27 июня

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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 16:53 21.06.2018 - 16:53

*** Болтон обсудит в Москве возможность встречи Трампа и Путина Вашингтон.21 июня. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон приедет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, сообщил в четверг официальный представитель Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис. "Советник президента США Джон Болтон отправится 25-27 июня в Лондон, Рим, чтобы обсудить вопросы безопасности, и поедет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу президента Трампа с Путиным", - написал Г.Маркис в четверг в "Твиттере". ПОСЛЕДУЕТ 1кю АР вш Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс