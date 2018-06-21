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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 17:06 21.06.2018 - 17:06

*** Болтон обсудит в Москве возможность встречи Трампа и Путина

Вашингтон.21 июня. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон приедет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, сообщил в четверг официальный представитель Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис.

"Советник президента США Джон Болтон отправится 25-27 июня в Лондон, Рим, чтобы обсудить вопросы безопасности, и поедет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу президента Трампа с Путиным", - написал Г.Маркис в четверг в "Твиттере".

СМИ ранее сообщали, что встреча Д.Трампа и В.Путина может состояться в июле.

Ранее в четверг информированные источники в Вашингтоне сообщили "Интерфаксу", что Дж.Болтон, как ожидается, посетит на следующей неделе Москву в рамках подготовки встречи президентов США и России.

В Кремле подтвердили информацию о готовящейся поездке в Москву советника президента США по нацбезопасности.

"Насколько нам известно, действительно такая поездка состоится. Вот пока все, что мы можем сказать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в четверг.

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