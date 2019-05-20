Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 2:17

Вашингтон. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США представит первый этап своего проекта по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке в следующем месяце на семинаре по привлечению инвестиций в Западный берег реки Иордан, сектор Газа и в целом в регион, сообщает CNN.

Семинар состоится в столице Бахрейна 25 и 26 июня, и в нем примут участие министры финансов, а также мировые и региональные бизнес-лидеры.

Отмечается, что за организацией данного события стоят старший советник Белого дома Джаред Кушнер, а также спецпосланник президента по ближневосточному мирному процессу Джейсон Гринблатт.

По словам высокопоставленного чиновника администрации, в плане будут обсуждаться четыре основных компонента: инфраструктура, промышленность, расширение прав и возможностей, а также инвестиции в людей и реформы управления.

Он отметил, что приглашения на семинар направляются отдельным лицам в Соединенных Штатах, Европе, Персидском заливе, большом арабском мире и "некоторым" палестинским бизнес-лидерам.

Администрация Трампа решила представить экономическую и политическую части плана отдельно, сказал чиновник.

Подчеркивается, что на семинаре будут предприняты попытки тщательно избегать спорных политических вопросов таких как границы, статус Иерусалима, палестинские беженцы и безопасность Израиля.

По словам одного из чиновников администрации, семинар будет сосредоточен только на экономических вопросах.

"Вы не можете иметь мир без экономической стабильности и возможностей, но вы также не можете иметь экономические возможности и стабильность без мира", - сказал он.

Экономический план был хорошо принят арабскими странами, которые были проинформированы о нем, сказал второй чиновник, добавив, что "к нему есть большой интерес."

Отвечая конкретно на вопрос о Газе, чиновник отметил, что "любой инвестиционный пакет, который поступит туда, должен быть основан на реальном, постоянном и поддающемся проверке соглашении о прекращении огня."

Тем временем в воскресенье днем пресс-секретарь палестинского лидера Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейн сказал CNN, что план "бесполезен".

"Любой экономический план без политических перспектив никуда не приведет. Палестинцы не примут никаких предложений, которые не включают Палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме", - отметил он.

По его словам, решение о том, будут ли палестинцы участвовать в семинаре, будет принято руководством Аббаса. Рудейн напомнил, что в марте 2018 года состоялась аналогичная встреча в Вашингтоне, но палестинцы решили не принимать в ней участие.

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