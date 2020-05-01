Этот контент был опубликован 2 мая 2020 г. 1:47

Вашингтон. 2 мая. ИНТЕРФАКС - В разгар борьбы с коронавирусом выступление главного эксперта рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи в Конгрессе контрпродуктивно, заявил представитель Белого дома Джадд Дир.

"В то время как администрация (президента США) Трампа продолжает работу для того, чтобы правительство ответило на распространение COVID-19, включая безопасное возобновление деятельности и ускорение разработки вакцин, появление на слушаниях в Конгрессе людей, которые заняты в этом процессе, контрпродуктивно", - заявил чиновник.

Он добавил, что администрация готова "работать с Конгрессом и дать показания в соответствующее время".

Ранее о том, что Белый дом запретил Фаучи выступать в Конгрессе, сообщил Комитет по ассигнованиям Палаты представителей.

"Комитет по ассигнованиям хотел заслушать доктора Энтони Фаучи по вопросам мер по борьбе с коронавирусом в качестве свидетеля на следующей неделе на заседании подкомитета. Представитель администрации информировал нас, что Белый дом запретил доктору Фаучи выступать", - говорится в заявлении представитель Комитета Ивэна Холландера.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на вечер пятницы в США насчитывалось более 1,1 млн человек, заразившихся коронавирусом с начала распространения инфекции, летальный исход от вызываемых COVID-19 заболеваний превысил 64 тыс. случаев.

1гк гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!