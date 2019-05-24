Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 18:11

Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Белый дом США сообщил Конгрессу о намерении направить 1,5 тыс. американских военнослужащих на Ближний Восток, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

По данным источников агентства Bloomberg, президент США Дональд Трамп отдал такое распоряжение в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке из-за Ирана.

Ранее американские СМИ сообщали, что США могут перебросить на Ближний Восток 5 тыс. или 10 тыс. военных для противодействия угрозам со стороны Ирана. И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан подтвердил в четверг, что такой вариант в принципе возможен, однако заверил, что появившиеся в СМИ цифры неверны.

В последние недели отношения между Ираном и США обострились. Тегеран в соответствии с указанием Высшего совета национальной безопасности официально прекратил выполнять ряд обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), подписанному в 2015 году.

В свою очередь президент США Трамп на прошлой неделе пригрозил расправиться с Ираном, если он будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт.

"Если Иран хочет драки, то ему официально - конец. Никогда больше не угрожайте США", - написал он в твиттере.

Однако позднее Трамп отмечал, что он против войны с Ираном, но при этом не может допустить, чтобы Иран создал и располагал ядерным оружием.

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