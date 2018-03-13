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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 18:25 13.03.2018 - 18:25

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Администрация США отправила в отставку заместителя уволенного ранее во вторник государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, сообщило во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в администрации.

По информации агентства, речь идет о Стиве Голдстине - заместителе бывшего государственного секретаря по связям с общественностью.

Источники агентства сообщили АП, что в администрации решение об увольнении С.Голдстина приняли после того, как он опубликовал информацию, противоречащую официальной позиции Белого дома в вопросе отстранения Р.Тиллерсона от должности госсекретаря.

Ранее С.Голдстин будучи официальным представителем госдепартамента США опубликовал заявление, в котором говорилось, что Р.Тиллерсон не говорил с президентом США Дональдом Трампом и не знал о причинах отставки.

В сообщении представителя госдепа также говорилось, что Р.Тиллерсон "намеревался остаться (на посту госсекретаря - ИФ)".

Кроме того, С.Голдстин сообщил журналистам, что Р.Тиллерсон узнал об отставке из сообщения в "Твиттере" президента.

Ранее во вторник президент США снял с должности госсекретаря США Рекса Тиллерсона и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео. В то же время место М.Помпео во главе Центрального разведывательного управления должна занять его заместитель Джина Хаспел.

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