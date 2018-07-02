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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 22:47 02.07.2018 - 22:47

Вашингтон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео вылетит 5 июля в КНДР, чтобы встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.

"Для продолжения идущей и важной работы по денуклеаризации Корейского полуострова госсекретарь Помпео выезжает 5 июля в Северную Корею, чтобы встретиться с северокорейским лидером", - сказала она журналистам.

На вопрос представителей СМИ о том, может ли Белый дом прокомментировать сообщения о продолжении КНДР ядерной программы, С.Сандерс ответила: "Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть какие-либо сообщения разведки. Могу сказать, что мы продолжаем продвигаться вперед. Мы продолжаем переговоры".

Телеканал NBC также сообщил в субботу со ссылкой на сотрудников американской разведки, что в Северной Корее активизировали производство ракетного топлива на нескольких секретных объектах, что может свидетельствовать о готовящихся попытках ввести в заблуждение США на дальнейших переговорах по денуклеаризации.

Собеседники телеканала, имеющие доступ к засекреченным данным, сообщили, что, согласно поступающей информации, в КНДР могли тайно ускорить производство как топлива, так и ряда компонентов для ядерного оружия. Кроме того, по их мнению, в дальнейшем Пхеньян намерен попытаться скрыть от США сам факт существования объектов, на которых организовано это производство.

"Нет никаких данных, которые бы указывали на уменьшения арсенала или на прекращение производства (топлива и компонентов для ядерных боезарядов - ИФ)", - добавил один из собеседников NBC. "Есть совершенно явные свидетельства того, что они пытаются обмануть США", - считает он.

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