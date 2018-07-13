Белый дом: Обвинения властей США в адрес россиян, якобы сотрудников ГРУ не утверждают, что те повлияли на результаты президентских выборов
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Вашингтон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Выдвинутые властями США обвинения в адрес российских граждан - якобы сотрудников ГРУ - не содержатся утверждений о том, что они повлияли на результаты американских президентских выборов 2016 года, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.
"Сегодняшнее обвинение не содержатся никаких утверждений о том, что предполагаемый взлом повлиял на результат выборов. Это соответствует тому, о чем мы говорили все это время", - говорится в заявлении Л.Уолтерс.
О том, что власти США предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб, заявил в пятницу заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, его выступление транслировал канал Си-Эн-Эн. По его словам, речь идет о сотрудниках ГРУ.
Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по возможным связям команды Д.Трампа с Россией.
Подозреваемых обвиняют во взломе компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии США, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также в публикации украденных в результате взлома электронных писем в интернете.
В то же время, Р.Розенстайн отметил, что свидетельств тому, что действия 12 предполагаемых сотрудников российских разведслужб повлияли на результат президентских выборов в США в 2016 году, нет.
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Интерфакс