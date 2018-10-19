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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 20:02 19.10.2018 - 20:02

Брюссель.19 октября. ИНТЕРФАКС - Бельгийская делегация собирается в ближайшее время провести в России переговоры по поводу взаимодействия в рамках Совета безопасности ООН, сообщил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

"Бельгия будет с 1 января 2019 года непостоянным членом Совета безопасности, так что есть возможность тесно сотрудничать, ежедневно сотрудничать в Совете безопасности со всеми членами, в частности с Россией. И мы договорились, что у нас будут регулярные консультации, и в ближайшее время делегация посетит Россию, чтобы обсудить то, как мы построим наше сотрудничество в совете безопасности, как мы будем взаимодействовать с различными партнёрами", - сказал Ш.Мишель на пресс-конференции по итогам Российско-бельгийских переговоров.

Российский премьер Дмитрий Медведев на это ответил: "Мы приветствуем, то что Бельгия скоро станет непостоянным членом совета безопасности. Это дает возможность коммуницировать и на площадке Совета безопасности ООН, поскольку, на наш взгляд, Организация Объединенных Наций остаётся единственным универсальным международным институтом, где можно решать вопросы".

"Потому что все остальные институты не охватывают всех участников международного сообщества. И мы ценим вклад Бельгии в развитие отношений со всеми странами, и с нашей страной и попытки нахождения решения по самым сложным вопросам международной повестки и двухсторонних отношений", - заявил премьер РФ.

Ан бп

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