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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 11:28 09.07.2018 - 11:28

Брюссель. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Бельгийский король Филипп будет присутствовать на полуфинальном матче Чемпионата мира по футболу Бельгия-Франция в Санкт-Петербурге, пишет в понедельник газета "Дерньер эр-Спорт" со ссылкой королевский дворец.

Вместе с ним поддержать сборную страны приедет королева Бельгии Матильда.

Ранее сообщалось, что на футбольный матч бельгийцев с французами также намерены приехать премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и глава МИД страны Дидье Рейндерс.

Кроме того, на прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о планах посетить 10 июля футбольный матч, чтобы поддержать национальную сборную.

Полуфинальный матч между сборными Бельгии и Франции пройдет во вторник, 10 июля, в Санкт-Петербурге.

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