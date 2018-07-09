Бельгийская королевская чета приедет на матч Бельгия-Франция в Санкт-Петербург - СМИ
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Брюссель. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Бельгийский король Филипп будет присутствовать на полуфинальном матче Чемпионата мира по футболу Бельгия-Франция в Санкт-Петербурге, пишет в понедельник газета "Дерньер эр-Спорт" со ссылкой королевский дворец.
Вместе с ним поддержать сборную страны приедет королева Бельгии Матильда.
Ранее сообщалось, что на футбольный матч бельгийцев с французами также намерены приехать премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и глава МИД страны Дидье Рейндерс.
Кроме того, на прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о планах посетить 10 июля футбольный матч, чтобы поддержать национальную сборную.
Полуфинальный матч между сборными Бельгии и Франции пройдет во вторник, 10 июля, в Санкт-Петербурге.
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Интерфакс