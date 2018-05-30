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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 11:53 30.05.2018 - 11:53

Брюссель. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Групповое убийство двух полицейских и 22-летнего студента во вторник в Льеже квалифицируется как террористическое убийство, заявил официальный представитель федеральной прокуратуры Эрик ван дер Сипт.

"Этим делом занимается федеральная прокуратура с учетом того, что первые факты расследования показали, что речь может идти о террористическом нападении", - сказал Э.ван дер Сипт на пресс-конференции, организованной прокуратурой в среду в Брюсселе.

По его словам, следствию еще предстоит прояснить, действовал ли убийца Бенжамэн Эрман в одиночку или у него были сообщники.

К террористической версии преступления прокуратура склоняется, потому что Б.Эрман действовал так, как обычно к этому призывает пропаганда "Исламского государства" в интернете: нападать на полицейских с ножом и овладевать их оружием. Во-вторых, подтвердил представитель федеральной прокуратуры, преступник прокричал несколько раз "Аллах акбар".

Кроме того, принято во внимание, что Б.Эрман имел контакты с радикализированными исламистами.

Ранее в среду министр внутренних дел Ян Ямбон заявил, что много фактов указывают на вероятность террористического нападения, но призвал дождаться результатов расследования.

"Есть свидетельства в пользу (теракта - ИФ), и есть - против", - сказал глава МВД. Он настаивал на необходимости делать выводы на основании итогов следствия.

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