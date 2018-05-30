Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Брюссель. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Групповое убийство двух полицейских и 22-летнего студента во вторник в Льеже квалифицируется как террористическое убийство, заявил официальный представитель федеральной прокуратуры Эрик ван дер Сипт.

"Этим делом занимается федеральная прокуратура с учетом того, что первые факты расследования показали, что речь может идти о террористическом нападении", - сказал Э.ван дер Сипт на пресс-конференции, организованной прокуратурой в среду в Брюсселе.

По его словам, следствию еще предстоит прояснить, действовал ли убийца Бенжамэн Эрман в одиночку или у него были сообщники.

К террористической версии преступления прокуратура склоняется, потому что Б.Эрман действовал так, как обычно к этому призывает пропаганда "Исламского государства" в интернете: нападать на полицейских с ножом и овладевать их оружием. Во-вторых, подтвердил представитель федеральной прокуратуры, преступник прокричал несколько раз "Аллах акбар".

Кроме того, принято во внимание, что Б.Эрман имел контакты с радикализированными исламистами.

Ранее в среду министр внутренних дел Ян Ямбон заявил, что много фактов указывают на вероятность террористического нападения, но призвал дождаться результатов расследования.

"Есть свидетельства в пользу (теракта - ИФ), и есть - против", - сказал глава МВД. Он настаивал на необходимости делать выводы на основании итогов следствия.

1ов ар

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс