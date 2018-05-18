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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 13:19 18.05.2018 - 13:19

Брюссель. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Полицейские во время преследования в Бельгии автомобиля с курдскими нелегальными мигрантами застрелили двухлетнюю девочку, сообщил в пятницу телеканал RTBF.

Происшествие имело место в четверг, но обстоятельства произошедшего тогда не были ясны. По данным RTBF, теперь есть подтверждение, что во время полицейского преследования на автомагистрали Е42 близ города Монс фургона с тремя десятками мигрантов ребенок погиб от пули, попавшей ему в щеку.

Как отмечает телеканал, накануне прокуратура отвергала такую версию, но после патологоанатомического исследования выяснилось, что девочка умерла от пули полицейского. Прежнее заявление прокуратуры, отмечает RTBF, основывалось на первых выводах прибывшей на место бригады спасателей, которые констатировали травму черепа, не определив пулевого ранения.

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