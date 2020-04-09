Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 8:53

Брюссель. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Холодильные камеры похоронных бюро в Бельгии переполняются, и некоторые из них уже не в состоянии хранить тела умерших с коронавирусом, сообщила в четверг газета Le Soir.

В частности, так обстоят дела в Льеже, где городские власти выделили для учреждений ритуальных услуг грузовик-холодильник вместимостью 36 гробов.

Проблемы начались и в Брюсселе, отмечает издание. Так, в столичной коммуне Одергем пришлось реквизировать холодильные камеры кухонь спортивного центра.

В Бельгии, по данным на среду, скончались 2тыс. 240 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19.

1ов ав

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