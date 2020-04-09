Брюссель. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Холодильные камеры похоронных бюро в Бельгии переполняются, и некоторые из них уже не в состоянии хранить тела умерших с коронавирусом, сообщила в четверг газета Le Soir.
В частности, так обстоят дела в Льеже, где городские власти выделили для учреждений ритуальных услуг грузовик-холодильник вместимостью 36 гробов.
Проблемы начались и в Брюсселе, отмечает издание. Так, в столичной коммуне Одергем пришлось реквизировать холодильные камеры кухонь спортивного центра.
В Бельгии, по данным на среду, скончались 2тыс. 240 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19.
1ов ав