Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 15:09

Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Бельгийские службы безопасности проявляют бдительность и внимательно следят за ситуацией в Утрехте, где ранее в понедельник в трамвае произошла стрельба, заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

"Наши мысли обращены к нашим нидерландским друзьям. Наши службы бдительны и внимательно отслеживают ситуацию в Утрехте. Мы готовы помогать по мере возможностей", - написал Ш.Мишель в Twitter.

Бельгийский кризисный центр в свою очередь заявил о ведении "поминутного" мониторинга событий в Утрехте.

"Пока еще слишком рано предпринимать конкретные меры или действия", - приводят местные СМИ слова официального представителя центра.

Он пояснил, что кризисный центр сейчас собирает, насколько возможно, подробную информацию об инциденте в Утрехте, чтобы затем обсудить ситуацию с соответствующими структурами такими, как Орган координации анализа угрозы и федеральная полиция.

1ов аю

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