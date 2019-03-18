Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Бельгийские службы безопасности проявляют бдительность и внимательно следят за ситуацией в Утрехте, где ранее в понедельник в трамвае произошла стрельба, заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.
"Наши мысли обращены к нашим нидерландским друзьям. Наши службы бдительны и внимательно отслеживают ситуацию в Утрехте. Мы готовы помогать по мере возможностей", - написал Ш.Мишель в Twitter.
Бельгийский кризисный центр в свою очередь заявил о ведении "поминутного" мониторинга событий в Утрехте.
"Пока еще слишком рано предпринимать конкретные меры или действия", - приводят местные СМИ слова официального представителя центра.
Он пояснил, что кризисный центр сейчас собирает, насколько возможно, подробную информацию об инциденте в Утрехте, чтобы затем обсудить ситуацию с соответствующими структурами такими, как Орган координации анализа угрозы и федеральная полиция.
1ов аю