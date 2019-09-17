Брюссель. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Бельгийский телеканал RTBF назвал большим шагом в поисках лекарства от ВИЧ-инфекции локализацию у пациентов, получающих терапию от ВИЧ, тех участков организма, где продолжают скрываться остатки этого вируса - так называемый вирусный резервуар.

Открытие было сделано исследователями университетского госпиталя города Гент.

"Лекарства против ВИЧ активно развивались в последние годы, что позволяет пациентам, регулярно принимающим одну таблетку в день, держать вирус под контролем в течение всей жизни... но иммунная система при этом остается затронутой. То есть, риски сердечно-сосудистых заболеваний и рака у ВИЧ-инфицированных пациентов выше", - цитирует канал коммюнике фламандского госпиталя.

Специалисты поясняют, что сегодня СПИД уже рассматривается не как смертельная болезнь, а как хроническое заболевание: пациент окончательно не вылечивается от этой болезни, потому что вирус всегда остается в его теле.

"Речь идет о некотором количестве вируса, которое не удается обнаружить; впрочем, эти пациенты, уже не могут заражать других людей. Но, тем не менее, в теле остается совсем небольшое количество вируса, называемое вирусным резервуаром, которое вызывает новое массивное появление вируса в случае прекращения лечения", - объясняют в госпитале.

Решение проблемы состоит в полном удалении вируса из организма; однако пока что это неразрешимая задача, потому что не было неизвестно, где скрыт вирусный резервуар.

RTBF сообщает, что больших успехов в соответствующих исследованиях добились ученые из Гента Мари-Анжелика Де Шердер и Линос Вандекеркхове. Так, они смогли довольно отчетливо локализовать этот вирусный резервуар у одиннадцати пациентов-добровольцев, которым приостановили на короткий период применение медикаментов, чтобы не мешать распространению вируса.

По данным исследователей, "ВИЧ скрывается в определенных иммунных клетках организма и поэтому (при приеме медикаментов - ИФ) "остается там же".

"Когда пациент перестает принимать ингибиторы ВИЧ, вирус может вырваться наружу из этих клеток и вызвать повышение вирусной нагрузки (вирусный всплеск). Наше исследование показало, что вопреки тому, что мы до сих пор думали, иммунные клетки, которые обильно делятся, несут совместную ответственность за этот вирусный резервуар. Мы, кроме того, показываем, что вирусный всплеск происходит не от одного органа или определенного типа клеток, но может происходить из разных типов клеток и частей тела (таких как кровь, лимфатические узлы и кишечная ткань)", - констатируют бельгийские ученые-медики.

"Это открытие прокладывает путь к новым исследованиям, которые смогли бы однажды привести к излечению", - комментирует телеканал результаты, полученные в университетском госпитале Гента.

1ов аю

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