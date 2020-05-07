Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 11:44

Брюссель. 7 мая. ИНТЕРФАКС - В Бельгии за последние сутки зарегистрированы 80 новых летальных исходов среди заразившихся коронавирусом, накануне соответствующая цифра составляла 110.

Таким образом, общее число смертей инфицированных COVID-19 на сегодня выросло до 8415, сообщил в четверг бельгийский антикризисный центр.

Последние статистические данные свидетельствуют, что в Бельгии продолжает удерживаться спрогнозированная при подготовке мер выхода страны из режима изоляции тенденция постепенного улучшения эпидемиологической ситуации.

За минувшие сутки зарегистрированы 98 новых госпитализаций, и 244 вылечившихся пациента выписались из больниц. Всего с начала эпидемии были госпитализированы 15953 человека, из них вылечились 12980.

В больницах Бельгии в настоящее время госпитализированы 2688 пациентов с диагнозом коронавируса. Это на 180 меньше, чем днем раньше.

В отделениях интенсивной терапии в настоящее время находятся 538 человек, на 116 меньше, чем в предыдущие сутки.

Эксперты Минздрава Бельгии оценивают такое развитие как "важное и обнадеживающее".

Выявлены за минувшие сутки 639 новых заражений. В целом общее число инфицированных коронавирусом в стране достигло 51420.

Накануне премьер-министр Бельгии Софи Вильмес объявила о решении Национального совета безопасности о порядке осуществления очередного этапа вывода страны из режима изоляции.

Власти решили дополнить ранее обнародованный план частичным расширением социальных контактов, что позволяет семьям, начиная с 10 мая, принимать у себя до четырех гостей - всегда одних и тех же и посещающих только одну и ту же семью. Причем встречу, по возможности, рекомендовано проводить в саду при соблюдении социального дистанцирования.

В рамках этого этапа с 11 мая планируется открыть непродовольственные магазины при строгом соблюдении ими правил санитарной безопасности.

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