Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 18:16

Брюссель. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Король бельгийцев Филипп после трех дней консультаций с политическими партиями, прошедшими в федеральный парламент на выборах 26 мая, назначил франкофонного и фламандского "информаторов" - посредников для начала межпартийных переговоров о формировании коалиционного правительства Бельгии.

В качестве таковых король выбрал в четверг действующего министра иностранных дел и министра обороны, члена либерального Реформаторского движения Дидье Рейндерса и бывшего вице-премьера федерального правительства от нидерландскоязычных социал-демократов Йохана Ванде Ланотте.

Оба слывут в Бельгии как ветераны и знатоки всех механизмов национальной политики. Ожидается, что они представят свой доклад 6 июня 2019 года.

"Задача представляется сложной. Страна никогда не была так расколота в плане политическом. Если Фландрия массово отдала свои голоса правым и крайне правым, то Брюссель и Валлония больше проголосовали за левые партии", - отметил в своем комментарии к консультациям короля телеканал RTBF.

Канал уточнил, что бельгийская политическая традиция обычно предусматривает назначение информатора из числа победителей выборов. На этот раз король поступил иначе, определив сразу двух информаторов от проигравших выборы партий нидерландскоязычного севера и франкофонного юга страны.

Такое решение бельгийского монарха, видимо, вызвано тем, что назначение на роль информатора представителя фламандских националистов выглядело бы как полное исключение из переговоров победивших в Валлонии франкофонных социалистов, и фламандская сторона уже заявляла о нежелании иметь с ними дело.

Назначение социалиста от франкофонной Бельгии также было бы чревато тупиком из-за принципиальных разногласий с правыми и крайне правыми фламандскими партиями.

Бельгия известна сложными и очень длительными процессами формирования коалиционных федеральных правительств по итогам пропорциональных парламентских выборов, обязательных для всех граждан страны.

1ов ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!