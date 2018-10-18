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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 10:51 18.10.2018 - 10:51

Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в четверг заявил, что считает полезным прошедший накануне на саммите ЕС обмен мнениями по Brexit, и что в отношении этой темы инициатива теперь находится на стороне Великобритании.

"Стало ясно, что мяч, более чем когда-либо, на стороне Великобритании", - сказал глава бельгийского правительства журналистам в Брюсселе по прибытии на заседания второго дня саммита ЕС.

"Государства Европейского союза решительно настроены на позитивный, конструктивный подход, чтобы иметь возможность заключить соглашение во имя стабильности и безопасности, но в то же время мы будем занимать очень твердую позицию с целью не допустить, чтобы завтра возникла нечестная конкуренция между британскими и европейскими предприятиями", - отметил он.

По его словам, "нельзя просить все, не давая ничего в ответ". Ш.Мишель уточнил, что теперь ясность в отношениях между Брюсселем и Лондоном должна обеспечить британская сторона.

1ов аю

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