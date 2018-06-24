Бельгийский премьер не теряет надежды, что на предстоящем саммите страны ЕС договорятся по вопросам миграции
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Брюссель. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель назвал полезным совещание ряда лидеров стран ЕС в воскресенье в Брюсселе по вопросу миграции и предоставления убежища в Евросоюзе.
"И я убежден, что если в ближайшие часы и дни продолжать одновременно работать над реальными оперативными мерами по защите внешних границ, если очень интенсивно работать, чтобы сделать эффективным в европейском плане потенциал солидарности по управлению вопросами миграции и предоставления убежища и, особенно, если предпринять реальные действия с целью заключить конкретные соглашения со странами, не входящими в Европейский союз, возможен прогресс в четверг (на саммите ЕС 28 июня - ИФ)", - сказал Ш.Мишель вечером в воскресенье после завершения встречи европейских руководителей в Брюсселе.
"То есть я надеюсь, что в четверг на этом совещании в Брюсселе (на заседании Европейского совета - ИФ) можно будет реализовать шаг вперед в правильном направлении, чтобы иметь возможность всем вместе быть на высоте этого вызова, которому противостоит Европа, и который непосредственно ставит под сомнение ее защиту, безопасность и будущее свободного перемещения в рамках Шенгенского пространства", - заявил глава бельгийского правительства.
На встрече в Брюсселе присутствовали лидеры 16 государств ЕС: Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Дании, Испании, Италии, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии и Швеции.
Страны "Вышеградской четверки" - Венгрия, Польша, Словакия, Чехия, как они и заявили об этом ранее, в совещании не участвовали.
На встрече также не было руководителей Великобритании, Ирландии, Кипра, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии и Эстонии.
1ов гс
Интерфакс